دمشق توافق على إعادة تطبيق اتفاق التسوية السابق في "درعا البلد"
الخروقات والاستفزازات تتزايد.. هل سيتواجه الروس والأتراك في إدلب؟
المقداد لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أصبحت نموذجاً يحتذى في كل المجالات
الجيش يستهدف مجموعات مسلّحة في "درعا البلد"
يوم طويل من الاجتماعات في درعا: الدولة تُصر على دخول كامل للجيش
الصراع على الهوية بين الدين والقومية
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً
وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"
المقداد : الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات
أزمة المياه في الحسكة تنذر بالأمراض والأوبئة
الأسد لمبعوث بوتين: سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين
المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين
انطلاق الاجتماع المشترك السوري الروسي حول عودة اللاجئين والمهجرين
الرئيس التونسي يجمد عمل البرلمان ويعفي رئيس الحكومة من منصبه

يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة وفرع الأمن الجنائي في حمص يلقي القبض عليه

ضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة ظاهرة المخدرات بشتى أنواعها ومن خلال متابعة نشاط مهربي ومروجي المواد المخدرة  تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على المدعو (سقراط . ح) بشارع الستين في مدينة حمص وضبط بحوزته (4) كفوف من مادة الحشيش المخدر بوزن (700)غ وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه للمواد المخدرة منذ سنة ونصف وترويجها وبيعها لقاء المنفعة المادية .

نظم الضبط اللازم ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.