يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة وفرع الأمن الجنائي في حمص يلقي القبض عليه

ضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة ظاهرة المخدرات بشتى أنواعها ومن خلال متابعة نشاط مهربي ومروجي المواد المخدرة تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على المدعو (سقراط . ح) بشارع الستين في مدينة حمص وضبط بحوزته (4) كفوف من مادة الحشيش المخدر بوزن (700)غ وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه للمواد المخدرة منذ سنة ونصف وترويجها وبيعها لقاء المنفعة المادية .



نظم الضبط اللازم ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.