يحق للزوج أو الزوجة رفع دعوى على شريكهم إذا فتح حساباتهم على مواقع التواصل دون إذن منهم!

بينّت المحامية عليا شنواني لبرنامج البلد اليوم عبر شام إف إم أن الرجل يحق له رفع دعوى قضائية على زوجته في حال قامت بفتح حساباته على مواقع التواصل، دون أخذ إذن منه، والعكس صحيح.



وشرحت شنواني أنه بحسب المرسوم رقم 17 وفقاً للمادة 15، يعاقب من ينتهك خصوصة الغير وبحسب نص القانون ” يعاقب بالغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية كل من دخل قصداً بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني على الإنترنت دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك”.



وأضافت شنواني أنه في حال تم نسخ المعلومات أو البيانات أو نشرها أو إفسادها، تصل العقوبة للحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية، مبينة أن القانون لم يستثنِ أحداً، بحسب حديثها لشام إف إم.



وقالت المحامية خلال اتصال هاتفي إنه “في حال كان الزوج أو الزوجة يعملان بمجال يضطران فيه للتعامل مع معلومات خاصة وسريّة، فمحاولة نقل هذه المعلومات تعتبر جريمة”، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي حالة في البلاد لقضية من هذا النوع، فيما سُجلت في أكثر من بلد عربي.



وأصدر قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية سنة 2012 بمرسوم رئاسي.