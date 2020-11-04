وزير التربية يلتقي الطالب عبد الرحمن الحيجي ليطلعه على اختراعه الذي يوفّر البنزين

التقى وزير التربية دارم طباع الطالب عبد الرحمن الحيجي بعد اطلاعه على فكرة الجهاز الذي يوفّر مادتي البنزين والديزل للآليات عبر إيجاد طاقة بديلة.

وقال عبد الرحمن الحيجي: إن “وزير التربية طلب مني تحديد مستلزماتي لتطوير تجربتي وتنفيذ تجربة متكاملة، ومنحني فرصة للتعاون مع الثانوية الصناعية بدير الزور من أجل الاستفادة من خبرات المدرسين الاختصاصين “.



كذلك “إعداد دراسة متكاملة من التكلفة والزمن اللازم لإنجاز التجربة، وصولاً لتحويل الفكرة إلى اختراع، وذلك من أجل مساعدتي في الحصول على براءة اختراع”.



وشرح الحيجي أن “الجهاز قابل للاستخدام لجميع السيارات التي تعمل على البنزين والديزل”، لافتاً إلى أن “الجهاز يستخدم الماء كطاقة بديلة بالاعتماد على غاز الهيدروجين حيث يتم استخلاص الهيدروجين المنفجر من تحليل الماء بتيار كهربائي استطاعته 12 فولت مما يوفر 50% كحد أدنى من المادة المستخدمة”.



وتابع حديثه، “يتم تركيب الجهاز على الدراجة النارية ووصله بـ (الكربراتور) ليقوم بضخ غاز الهيدروجين مع البنزين مما يسهم في زيادة نشاط الآلية”.



و أكد الطالب نجاح الجهاز بعد تجربته على دراجة والده قبل ثمانية أشهر، والتي كانت تستهلك ليتراً من البنزين عند قطع 20 كيلو متراً وبعد وضع الجهاز أصبحت تقطع 48 كيلو متراً بليتر واحد من البنزين.



ونوه الحيجي إلى أن “تكلفة صناعة الجهاز بسيطة جداَ ويصل إلى ما يقارب 10 آلاف ليرة سورية لاسيما وأن معداته بسيطة جداً”.



وأوضح الطالب الحيجي أن “وزير التربية قدم له الدعم الكامل وتكفل باستخراج براءة اختراع لجهازه”، مبيناً أنه “سيصنع جهازاً لسيارة الوزير كي تعمل على الهيدروجين تمهيداً للعمل على صنع أجهزة مماثلة لكافة سيارات الوزارة”.



وأكد الحيجي أن “وزير التربية طلب منه زيارة الثانويات والمعاهد في دمشق لتقديم اختراعه ليستفيد منه جميع الطلاب”.



كما قدم الحيجي شرحاً عملياً عن فكرته حول صنع جهاز يستخلص الهدروجين المنفجر من تحليل الماء بتيار كهربائي استطاعته 12 فولت، بهدف الاستفادة منه في الحياة العملية.



يشار إلى أن عبد الرحمن الحيجي من أبناء محافظة ديرالزور وهو طالب في الصف التاسع ويدرس في مدرسة المتفوقين بدير الزور، وهو صاحب اختراع الجهاز الذي يعمل على الهيدروجين ويوفر أكثر من 50% من البنزين والديزل للآليات.



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