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وزارة النفط: بئر غاز جديدة لدعم توليد الكهرباء

وضعت وزارة النفط والثروة المعدنية بئر دير عطية 5 الغازية بمنطقة شمال دمشق بالخدمة.

وبيّن مصدر في وزارة النفط أن إنتاج بئر دير عطية 5 الغازية مخصص لتخديم محطات توليد الطاقة الكهربائية. وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للبئر تحت الاختبار حالياً.


وأعلنت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الوزير في حكومة تسيير الأعمال المهندس بسام طعمة افتتح بئر دير عطية 5 الغازية في منطقة شمال دمشق بعد الانتهاء من حفرها حيث بلغ عمقها النهائي 3678 متراً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ربط البئر على المحطة ويجري تقييم إنتاجها.