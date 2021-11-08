وثيقة شرف تجمع العديد من نجوم الدراما

نشر الفنان فراس ابراهيم عبر صفحته الشخصية صوراً تجمعه مع الفنان سلوم حداد من كواليس العمل الدرامي الجديد "وثيقة شرف" الذي يتم تصويره حالياً تحت إدارة المخرج باسم السلكا.



"وثيقة شرف" عمل يتألف من عشاريتين من كتابة: مؤيد النابلسي وعثمان جحى، ويضم إلى جانب سلوم حداد وفراس ابراهيم العديد من نجوم الدراما السورية منهم: " أمل عرفة، سلمى المصري، سوزان نجم الدين، أيمن رضا، عبد الهادي صباغ، مهيار خضور، نظلي الرواس، مديحة كنيفاتي وزينة بارافي".



وتحكي قصة العمل عن أربعة أصدقاء ينتمون لبيئات متعددة ومختلفة، ثم يجتمعون في أحد الأحياء العشوائية ليتعاهدوا على التعاون والإخلاص فيما بينهم بعد التوقيع على وثيقة شرف، لكن هذا التعهد ينتهي عند أول اختبار لتتحول صداقتهم لصراع شرس سببه النساء والأموال.