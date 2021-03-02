هدم مقهى الحجاز التاريخي في دمشق بهدف بناء فندق 5 نجوم

فوجئ السوريون ليل الاثنين ببدء عمليات هدم مقهى الحجاز التاريخي وسط دمشق ما أثار موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الهدم لما يشكله المقهى من صورة جميلة في الذاكرة الشعبية لشكل المدينة قبل الحرب.



وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين محمد علي أن "شركة الحجاز للاستثمار بدأت بتنفيذ مشروع سياحي يتضمن فندق 5 نجوم على أرض العقار".



وأضاف علي أن " أمر المباشرة جاء بعد أن تشكلت لجان من وزارة السياحة والمؤسسة بنهاية 2020".



وبين علي أنه "كان تم عرض موقع العقار 748 بمنطقة القنوات للاستثمار السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة بنهاية 2019 وتقدمت عام 2020 شركتين للاستثمار ورسا العرض على شركة الحجاز للاستثمار بعد أن تشكلت لجان من وزارة السياحة والمؤسسة".



وأوضح محمد علي أن "العقار مساحته 5 ألاف متر ومساحة المقهى منه ألف متر ويشمل أيضاً عدد من المحلات التجارية ومحطة الوليد والمحيط وسيكون مكان كل هذا فندق 5 نجوم وبدأت الآن أعمال الهدم".



وأضاف محمد علي "رسا على الشركة بدل الاستثمار بقيمة مليار و600 مليون يتزايد كل 3 سنوات بنسبة 5٪ ثم يصبح بدل الاستثمار وسطياً مليارين و300 مليون".



وختم محمد علي "مدة الاستثمار 45 عاما والشركة المسؤولة ستنفذ المشروع على مبدأ "BOT" أي ستمول وتنفذ المشروع وتستثمره لمدة 45 عام لإقامة فندق 5 نجوم والكلفة الإجمالية بحدود 30 مليار".



يذكر أن مقهى الحجاز يعد واحداً من مقاهي دمشق الشعبية القديمة كمقهى النوفرة والهافانا والبرازيل والكمال التي شكلت مع غيرها صورة عن شكل المدينة في وجدان سكانها وعيون ضيوفها قبل الحرب.





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