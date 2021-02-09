نحو 1,500 مطعم بدمشق يتقاسمون 300 أسطوانة غاز فقط يومياً

كشف رئيس "الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات" كمال النابلسي، عن وجود 1,500 مطعم في دمشق يحتاجون يومياً إلى 2,500 أسطوانة غاز صناعي، فيما يتم تزويدهم حالياً بـ300 أسطوانة فقط وأحياناً 225 أسطوانة.



واشتكى النابلسي من قلة الكمية الموزعة، مبيّناً أن محال الشاورما والفروج تحتاج 5 أسطوانات يومياً في الحد الأدنى، كما أن سعر الأسطوانة في السوق السوداء يصل إلى 40 – 50 ألف ليرة سورية، بحسب موقع الاقتصادي.



وأضاف رئيس الجمعية، أنه عندما كان عدد أعضاء الجمعية 300 عضو كان يوزع عليهم 525 أسطوانة يومياً، أما اليوم ورغم أن عددهم أصبح 1,500 عضو، فقد جرى تخفيض الكميات بدلاً من زيادتها.



ويصل يومياً إلى معمل عدرا نحو 20 صهريجاً، يحتوي الواحد منها على 12 طناً من مادة الغاز المنزلي، فيما يصل إنتاج المعمل وسطياً إلى ألفي أسطوانة يومياً، بحسب كلام رئيس "جمعية معتمدي الغاز في دمشق" صبري الشيخ.



وتذهب 450 أسطوانة من إنتاج معمل عدرا يومياً إلى مدينة دمشق ومثلها للريف، و300 أسطوانة لمطاعم دمشق، ومثلها لجمعية الحلويات، والباقي للفعاليات الأخرى التي لديها استثناءات، حسبما أضافه الشيخ لصحيفة "الوطن".



ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 18 تموز 2019 سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي، ليصبح للجهات الموزعة بسعر 5,600 ليرة، وللمستهلك (الصناعي) بـ6,000 ليرة، فيما بقي سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 2,650 ليرة.



ويشتكي المواطنون أيضاً من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي لأكثر من شهرين، فيما يرجع المعتمدون السبب إلى عدم وجود كميات كافية من الغاز لتوزيعها، والأمر مرهون بالتوريدات.