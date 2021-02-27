ميليشيا قسد تختطف عدداً من المدنيين بريف الرقة الغربي

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأميركي عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية حيث داهمت أمس قرية أبو شجرة في ريف الرقة الغربي واختطفت عدداً من أهاليها.



وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت قرية أبو شجرة التابعة لبلدة المنصورة 30 كم غرب الرقة واختطفت 12 مدنياً واقتادتهم إلى جهات مجهولة.



وأشارت المصادر إلى أن الطيران المسير للاحتلال الأمريكي شارك في عمليات المداهمة من خلال تقديم المعلومات وإرشاد مسلحي “قسد” إلى الأماكن المحددة.



وصعدت ميليشيات “قسد” خلال الأيام الماضية عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي في أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها.