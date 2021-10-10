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منح وسام الإخلاص لـ 215 أسرة شهيد في حماة

قدمت مديرية شؤون المفقودين والشهداء في وزارة الدفاع وسام الإخلاص لـ 215 أسرة شهيد في محافظة حماة وفاء لتضحيات أبنائهم وتكريما لهم وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون.

وأشارت سماهر الشمالي في كلمة باسم أسر الشهداء إلى أن من غرس جسده في تراب الوطن لينتصر على أعدائه ويمنح الحياة لأبنائه والسلام لأرضه هو أكرم وأعظم إنسان معاهدة باسم ذوي الشهداء الوطن وقيادته وجيشه على الاستمرار في مسيرة الصمود والتضحية حتى يكتمل النصر ليعود الأمن والأمان والسلام إلى ربوع الوطن.

وفي كلمة له أكد اللواء بسام كامل بري مدير شؤون الجرحى والمفقودين في الوزارة أن دماء الشهداء ستبقى نبراساً تهتدي به الأجيال القادمة للعبور إلى مستقبل آمن ومشرق لافتاً إلى أن تكريم ذوي الشهداء واجب وهو أقل ما يقدم إليهم لأنهم كرسوا الشهادة كقيمة عليا في المجتمع ووسام الإخلاص الذي تم تقديمه اليوم لهم هو بمثابة فخر واعتزاز بشهادة أبنائهم التي لا يدانيها فعل ولا يوازيها عطاء.


حضر التكريم محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وأشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من ضباط الجيش.