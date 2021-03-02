"منجّد اللحافات" .. مهنة على حافّة الاندثار

لعبت الحِرف و المهن القديمة دوراً مركزياً في الحياة الاقتصادية بالإضافة للطابع الخاص الذي اكتسبته من الجودة العالية في التنفيذ الذي يعتمد على توارث المهنة أباً عن جد وتعلّمها منذ الصغر .



و من هذه المهن ذات الهوية الخاصة مهنة "منجّد اللحافات والفرشات" التي عفا عليها الزمن و أصبحت مهددة بالانقراض بعد انتشار الاسفنج الصناعي كبديل عن الصوف و القطن.



يقول المنجّد السبعيني نديم المحمود: اسم تنجيد اللحافات أتى من معالجتها و خياطتها و تزيينها، و هي مهنة تراثية قديمة اشتهرت بها سوريا و مصر وغير معلومة التاريخ بدقّة، وتعتمد على "البال الطويل" في عملية التنجيد و تنقية الصوف و بعثرته بشكل مدروس.



و تابع المحمود: أهم أدوات المنجّد العصا التي تكون غالباً مأخوذة من شجر الرمّان لمرونة أغصانه،أو الخيزران حيث يُضرب بها أكوام الصوف أو القطن لتفكيكه و تنعيمه و تنقيته من الشوائب و تستمر عملية ضرب العصا لفترة طويلة حتى يتم تنعيم كامل الكمّية.



و يضيف المحمود: ثم يأتي دور القوس الخشبي ذو الوتر الذي يُدوزَن كما الآلة الموسيقية لذلك يُسمّى المنجّد ب "دوزنجي الصوف".



ويتابع "ويلمس الوتر كومة الصوف الذي تلتف عليه و بعدها يقوم المنجّد بضرب هذا الوتر الذي ينثر الصوف على شكل خيطان مفكّكة، و كل عدّة دقائق يتوقف المنجّد لتنظيف هذا الوتر من الصوف المعلّق به، و يستمر على هذا المنوال".



و يشرح المحمود أنه "بعد الانتهاء من فرد الصوف و تنعيمه يقوم المنجّد بحشو اللحاف القماشي المجهّز مسبقاً و تنسيق الصوف داخله ليبدأ بعدها عمل الإبرة و الخيط في تقسيم اللحاف إلى مربعات".



ويضيف " و خياطة حوافه بشكل هندسي دقيق و منظّم، و طبعاً يكون المنجّد قد لبس بإصبعه "الكشتبان" المعدني لوقاية إصبعه من نخز إبرة الخياطة بسبب سرعته في الحياكة، و بعد هذه الخطوات يصبح اللحاف جاهز منجّد و منسّق على أكمل وجه".جهاز العروس



من جهة أخرى يقول الأكاديمي سليمان العباس : إن "اللحاف الصوف قديماً كان من أهم عناصر "جهاز العروس" خاصة في الشتاء".



ويضيف "فهو من أهم "المفروشات" التي كانو يرفقونها الأهل مع ابنتهم العروس قبل زفافها، بالإضافة للمخدّات و الفراش والشراشف، لذلك كان يتم توصية المنجّد على اللحاف قبل فترة من الزفاف للتجهيز".



و يتابع العبّاس: و"المنجّد" له مهام شبه موسمية تتمحور حول "تنجيد" الفرش لإعادة تنظيم الصوف أو القطن داخله.



و ختم العباس: حالياً شبه اندثرت هذه المهنة و انحصرت في مناطق قليلة جداً مثل الريف، و ذلك بعد أن حلّت آلات الحلج و معامل وورشات ومقصّات الاسفنج الصناعي كبديل عن التنجيد.





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