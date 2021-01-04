مكالمة هاتفية مسجّلة تفضح ترامب "اليائس"

سرّبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقطعاً صوتياً من محادثة هاتفية بين الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب وسكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر، حول إمكانية تعديل نتيجة الانتخابات لصالح ترامب.



وبحسب الصحيفة، حاول ترامب التأثير على زميله الجمهوري رافنسبيرجر، لإيجاد أصوات كافية، تمنحه التفوق على بايدن، وذلك من خلال توبيخه، وتملقه أحياناً، والتوسل إليه في أحيان أخرى، أو تهديده بعواقب جنائية غامضة.



وطوال المكالمة، رفض سكرتير الولاية الموافقة على مزاعم ترامب بشأن فوزه في الانتخابات في الولاية، مخاطباً ترامب بالقول: "سيدي الرئيس.. التحدي الذي تواجهه هو أنّ البيانات التي لديك خاطئة".



وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثة كشفت "مدى يآس ترامب بعد هزيمته في الانتخابات، وعجزه عن عكس النتائج في الولايات".



وأضافت أن "موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وكليتا ميتشل مشاركان في المحادثة، من خلال تأييد مزاعم ترامب".



ويأتي التسريب في وقت يتجهز فيه كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب للتصديق على فوز بايدن يوم الأربعاء المقبل، في حين يحاول مشرعون جمهوريون تأخير المصادقة من خلال الدعوة إلى فتح تحقيقات في مزاعم تزوير الانتخابات.