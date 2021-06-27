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مقتل أحد مسلحي(قسد) بريف دير الزور
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مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي.


وذكرت مصادر محلية أن “عنصرين من الفصائل الشعبية يستقلان دراجة نارية استهدفا بالرصاص نقطة لميليشيا “قسد” في قرية الحصان غرب دير الزور ما أدى إلى مقتل أحد مسلحيها”.


وتتواصل الهجمات على نقاط ومحاور تحرك ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية رداً على تصعيد الميليشيا اعتداءاتها على المدنيين حيث قتل الخميس الفائت أحد مسلحيها في هجوم بالرصاص على سيارة لهم في قرية سويدان الجزيرة بريف دير الزور الشرقي.