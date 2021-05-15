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مقتل ضابط تركي في سوريا ووزير الدفاع يتوعد بالانتقام

توعّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الخميس 13 أيار بالانتقام لمقتل جندي تركي منذ عدّة أيام في إدلب.

وأفادت شبكة تركيا نيوز أنّ وزير الدفاع التركي توعّد خلال اجتماع عقده مع قادة الوحدات العسكرية على الحدود بالانتقام لمقتل الضابط في الجيش التركي الملازم عثمان ألب الذي قتل يوم الاثنين الفائت، في هجوم صاروخي على قافلة إمداد بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال أكار : يجب على كافّة الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في إدلب أن تتمتع بالعقلانية، فسوف تواصل تركيا الحرب ضدّهم حتى النهاية.

وأردف قائلاً إنّ المنطقة تمرّ بمرحلة حساسة جداً مؤكّداً أنّ السلطات التركية تتابع عن كثب كافة التطورات في المنطقة، وتتخذ التدابير اللازمة وفقاً لذلك.

وأكّد أكار أنّ القوات التركية تبذل كلّ ما بوسعها للقضاء على كل من يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة.

اختتم أكار حديثه بالتأكيد على أنّ بلاده انتقمت لكافّة جنودها, وسوف تنتقم للملازم عثمان ألب.
‏الجدير ذكره أنّ عدد قوّات الإحتلال التركية في إدلب يبلغ أكثر من 10 آلاف جندي، موزعون على عشرات النقاط التي أنشأتها تركيا في مناطق خفض التصعيد, إلاّ أنّها تتعرض بين الفينة والأخرى للاستهداف.