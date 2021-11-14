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مصر: مصرع 3 وإصابة 500 بلدغ عقارب جراء أحوال جوية

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في مصر إلى 3 قتلى و500 مصاب بلدغات العقارب، جنوبي البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة «الأهرام»، شهدت محافظة أسوان هطول أمطار بكثافة ما أدّى إلى تشكّل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، نتج عنها انهيار عقارات وإصابة العشرات بلدغات العقارب».

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الصحة في أسوان، إيهاب حنفي، قوله إنّ «3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ٤٥٠ آخرين بلدغات للعقارب، جراء الطقس السيء الذى ضرب المحافظة منذ مساء الجمعة».

فيما نقل موقع «مصراوي» عن محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، قوله إنّ «المستشفيات استقبلت حوالي 503 إصابات بلدغات العقارب، وجاري حصر الخسائر من انهيار العقارات والمباني الحكومية».

وتشهد محافظة أسوان طقسا نادرا على طبيعتها الحارة، لهطول أمطار كثيفة أدت إلى تشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، ما تسبب في جرف العقارب والثعابين من جحورها في المناطق الجبلية إلى مناطق سكنية.

وقالت صحيفة «اليوم السابع» إنّ «سوء الأحوال الجوية تسبّب في انهيار 5 منازل وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمحافظة أسوان».

وأطلقت هيئة الأرصاد الجويةيوم أمس السبت بمصر تحذيرًا لسكان سلاسل جبال الأحمر والصحراء الشرقية ومحافظات الصعيد (جنوب) من أمطار غزيرة ورعدية وتشكل السيول.