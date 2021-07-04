مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة

سلمت مجموعة من أبناء بلدة الهامة بريف دمشق اليوم أسلحتها إلى الجهات المختصة بمبادرة من المجتمع الأهلي في البلدة.



وبحسب وكالة “سانا”، أنه بمبادرة من المجتمع الأهلي ووجهاء وفعاليات بلدة الهامة ورغبة منهم في إزالة كل الشوائب العالقة والمساهمة في طي صفحات الإرهاب الذي تعرضت له سوريا قام بعض الأهالي والأبناء العالقة أوضاعهم بالتعاون مع الجهات المختصة بتسليم ما تبقى من سلاح في بلدة الهامة.





من جهته قال عبد السلام العز من لجنة المصالحة في بلدة الهامة: إن “اللجنة قامت بالتعاون مع الجهات المختصة والأهالي بتسوية أوضاع 17 شخصاً من أهالي بلدة الهامة وقاموا بتسليم أسلحة كانت بحوزتهم”.





وذكر أن أهالي البلدة لديهم حرص على أن تعود بلدتهم آمنة وخالية من أي مظاهر مسلحة وأن يعود من قاموا بتسوية أوضاعهم لحياتهم الطبيعية وأماكن عملهم.