مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة

أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم، أن المسلحون في إدلب يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام الطائرات المسيرة بهدف اتهام روسيا أنها تشن غارات على المدنيين.



وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان له، اليوم الثلاثاء: “إن المركز تلقى معلومات جديدة حول خطط الجماعات الإرهابية لاتهام الجيش السوري والقوات الجوية الفضائية الروسية بالقصف المدفعي والجوي على المراكز لأهلية على الأراضي تحت سيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.



وأضاف غرينكيفيتش أن “المسلحين يخططون لاستهداف مواقع للبنية التحتية المدنية في قرية نحلة بواسطة طائرة مسيرة، ثم نشر فيديوهات للهجوم على الإنترنت واتهام الجيش السوري والقوات الجوية الفضائية الروسية”.



كما دعا مركز المصالحة الروسي قادة المسلحين للتخلي عن الاستفزازات والموافقة على التسوية السلمية في المناطق التي يسيطرون عليها.



يشار إلى أن الجيش السوري يستعد بالتعاون مع روسيا لشن عملية عسكرية تهدف إلى استعادة محافظة إدلب، بعد تزايد خروقات المسلحين.