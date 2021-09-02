مخاطر الهاتف الذكي على صحة العين

أعلنت طبيبة روسية مختصة في طب وجراحة العيون، أنَّ "استخدام الهاتف الذكي يقلل عادةً من عدد رمشات العين، ما يؤدي إلى زيادة تبخر الغشاء الدمعي الواقي وجفاف العين".



وأشارت الأخصائية، في حديثٍ لوكالة "prime" الروسية للأنباء، إلى أنَّ "تبخّر هذا الغشاء يجعل العين هدفاً سهلاً لمختلف أنواع الأحياء المجهرية التي تسبب التهابها".



وأضافت الطبيبة أنَّه "ثبت أنَّ "التركيز لفترةٍ طويلةٍ على شيءٍ قريبٍ يسبب تطور قصر النظر لدى الأطفال، كما يسبب عند البالغين عدم وضوح الرؤية عند النظر إلى شيءٍ بعيدٍ، أي يمنع تكيّف العين بسرعة، وقد يصاحبه انخفاض الأداء وصداعٌ ودوخة".



وتابعت أنَّ الفئة الأكثر ضعفاً في هذا المجال هم الأطفال دون الـ 9 من العمر.



وتنصح الأخصائية البالغين برفع نظرهم بين فترة وأخرى عن شاشة الهاتف والنظر إلى نقاطٍ بعيدةٍ.



ومن المهم أن تكون المسافة بين العين والهاتف الذكي 40-45 سنتيمتراً، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين.