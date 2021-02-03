غارات روسية شمال إدلب على تخوم الحدود التركية
في الطريق الى دير الزور: «خطٌ أحمر لا يُقطع»
الصراع على الحسكة…
بعد التوصل لاتفاق.. البدء بفك الحصار عن الحسكة ولا ضامن لالتزام “قسد”
نيران “قسد” الصديقة تصيب رئيس مجلس دير الزور في “الإدارة الذاتية”
بيدرسون يلوح بحل جديد في سوريا.. أول خطوة أمريكية في دمشق!
اتفاق مبدئي لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي
خدمات وتسهيلات تعيد 5 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في سوريا
تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″
بلا خبز وماء.. حصار الحسكة يدخل أسبوعه الرابع وتسجيل حالة اختطاف لمسؤول حكومي
واشنطن بوست تحذّر” من انفتاح روبرت مالي على دمشق وجنبلاط يعلق: نذير شؤم!
اتفاق بين الجيش وقيادات في طفس: ترحيل مطلوبين مقابل إلغاء الحملة العسكرية
الحسكة.. رصاص قسد في مرمى المحتجين
مصادر: أمر عمليات أمريكي لقسد في الحسكة
قسد تعثر على كنز كبير من الذهب مدفون في مناطق سيطرتها!

محافظة دمشق : عدم السماح لأي سرفيس بتعبئة المازوت إلا من المحطة المحددة له

بحث اجتماع ضم نائبي رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أحمد النابلسي وريفها يوسف حمود، آلية التزود بمادة المازوت للسرافيس التي تخدم دمشق وريفها حسب خطوطها.

وأكد الاجتماع على آلية تزويد مادة المازوت على وسائل النقل العامة، من خلال التعبئة عبر محطات محددة، حيث لن يسمح لأي سرفيس بالتعبئة عبر البطاقة الالكترونية إلا من المحطة التي حددت له.

كما شدد المجتمعون على إلزام جميع سائقي السرافيس بالعمل على الخطوط المخصصة لهم وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين الذين يستخدمون مادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها وإيقاف التزود بالمادة.