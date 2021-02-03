محافظة دمشق : عدم السماح لأي سرفيس بتعبئة المازوت إلا من المحطة المحددة له

محافظة دمشق : عدم السماح لأي سرفيس بتعبئة المازوت إلا من المحطة المحددة له
بحث اجتماع ضم نائبي رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أحمد النابلسي وريفها يوسف حمود، آلية التزود بمادة المازوت للسرافيس التي تخدم دمشق وريفها حسب خطوطها.
وأكد الاجتماع على آلية تزويد مادة المازوت على وسائل النقل العامة، من خلال التعبئة عبر محطات محددة، حيث لن يسمح لأي سرفيس بالتعبئة عبر البطاقة الالكترونية إلا من المحطة التي حددت له.
كما شدد المجتمعون على إلزام جميع سائقي السرافيس بالعمل على الخطوط المخصصة لهم وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين الذين يستخدمون مادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها وإيقاف التزود بالمادة.