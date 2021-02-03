محافظة دمشق : عدم السماح لأي سرفيس بتعبئة المازوت إلا من المحطة المحددة له

بحث اجتماع ضم نائبي رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أحمد النابلسي وريفها يوسف حمود، آلية التزود بمادة المازوت للسرافيس التي تخدم دمشق وريفها حسب خطوطها.



وأكد الاجتماع على آلية تزويد مادة المازوت على وسائل النقل العامة، من خلال التعبئة عبر محطات محددة، حيث لن يسمح لأي سرفيس بالتعبئة عبر البطاقة الالكترونية إلا من المحطة التي حددت له.



كما شدد المجتمعون على إلزام جميع سائقي السرافيس بالعمل على الخطوط المخصصة لهم وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين الذين يستخدمون مادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها وإيقاف التزود بالمادة.