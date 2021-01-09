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محافظة دمشق تستمر بتنظيف مجرى نهر بردى

محافظة دمشق تستمر بتنظيف مجرى نهر بردى

استمراراً لأعمال تنظيف مجرى نهر بردى نشرت محافظة دمشق صوراً لورشات المحافظة تتابع أعمال التنظيف في مجرى نهر وفروعه المارة بالعاصمة.

وأكدت المحافظة على صفحتها أن الاستمرار بأعمال التنظيف يأتي ضمن البرنامج الهادف للحفاظ على نظافة مجرى النهر والحد من تلوثه وإظهاره بأفضل صورة.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال تنظيف مجرى النهر شملت إزالة جميع الأوساخ المتراكمة من منطقة الربوة حتى مبنى وزارة السياحة، بالإضافة لتنظيف مجرى نهر العقرباني في باب توما، ونهر تورا، و نهر يزيد بمنطقة القابون حيث تم تنظيفه يدوياً إضافة إلى تعزيل الدمعات في الربوة جانب سكة القطار.

وشددت محافظة دمشق على الالتزام  بأماكن رمي القمامة وعدم إلقائها في النهر،  منعاً من تجمع الأوساخ مما يسبب تلوثه وانبعاث روائح كريهة.