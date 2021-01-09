محافظة دمشق تستمر بتنظيف مجرى نهر بردى
استمراراً لأعمال تنظيف مجرى نهر بردى نشرت محافظة دمشق صوراً لورشات المحافظة تتابع أعمال التنظيف في مجرى نهر وفروعه المارة بالعاصمة.
وأكدت المحافظة على صفحتها أن الاستمرار بأعمال التنظيف يأتي ضمن البرنامج الهادف للحفاظ على نظافة مجرى النهر والحد من تلوثه وإظهاره بأفضل صورة.
وأشارت المحافظة إلى أن أعمال تنظيف مجرى النهر شملت إزالة جميع الأوساخ المتراكمة من منطقة الربوة حتى مبنى وزارة السياحة، بالإضافة لتنظيف مجرى نهر العقرباني في باب توما، ونهر تورا، و نهر يزيد بمنطقة القابون حيث تم تنظيفه يدوياً إضافة إلى تعزيل الدمعات في الربوة جانب سكة القطار.
وشددت محافظة دمشق على الالتزام بأماكن رمي القمامة وعدم إلقائها في النهر، منعاً من تجمع الأوساخ مما يسبب تلوثه وانبعاث روائح كريهة.