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محافظة دمشق تحدد المبالغ المطلوبة زيادةً على عداد التكسي

بدأت محافظة دمشق مؤخراً بتعديل عدادات التكاسي العاملة ضمن المدينة، وتدعو محافظة دمشق الأخوة السائقين بالتوجه الفوري إلى مقر السورية للشبكات لتعديل العدادات، لغاية 31/12/2020 كي لايتعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.

عند تعديل العداد يحصل السائق على لصاقة مكتوب عليها "العداد معدل للتقيد بما يظهر على الشاشة".

سيتم توزيع لصاقات للتكاسي التي لم تعدل العداد مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب عند ظهور قراءة العداد الحالي على شاشة عداد التكسي، حيث يكون المبلغ المطلوب من الراكب دفعه إضافة لما يسجله العداد على الشكل التالي:

_يضاف 100 ليرة بحال أظهر العداد رقماً يتراوح بين 50 إلى 200 ليرة.
_يضاف 200 ليرة بحال ظهور من 215 إلى 350 ليرة.
_يضاف 300 ليرة للمبلغ المتراوح ما بين 365 إلى 500 ليرة.
_400 ليرة للمبلغ ما بين 515 إلى 650
_500 ليرة عند ظهور الرقم من 665 إلى 800 ليرة
_600 ليرة عند ظهور الرقم 815 ليرة وما فوق.
الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوي المتعلقة بعدم التزام التكاسي بالتعرفة الجديدة:
0115410505
0115435051
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