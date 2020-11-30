محافظة دمشق تحدد المبالغ المطلوبة زيادةً على عداد التكسي
بدأت محافظة دمشق مؤخراً بتعديل عدادات التكاسي العاملة ضمن المدينة، وتدعو محافظة دمشق الأخوة السائقين بالتوجه الفوري إلى مقر السورية للشبكات لتعديل العدادات، لغاية 31/12/2020 كي لايتعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.
عند تعديل العداد يحصل السائق على لصاقة مكتوب عليها "العداد معدل للتقيد بما يظهر على الشاشة".
سيتم توزيع لصاقات للتكاسي التي لم تعدل العداد مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب عند ظهور قراءة العداد الحالي على شاشة عداد التكسي، حيث يكون المبلغ المطلوب من الراكب دفعه إضافة لما يسجله العداد على الشكل التالي:
_يضاف 100 ليرة بحال أظهر العداد رقماً يتراوح بين 50 إلى 200 ليرة.
_يضاف 200 ليرة بحال ظهور من 215 إلى 350 ليرة.
_يضاف 300 ليرة للمبلغ المتراوح ما بين 365 إلى 500 ليرة.
_400 ليرة للمبلغ ما بين 515 إلى 650
_500 ليرة عند ظهور الرقم من 665 إلى 800 ليرة
_600 ليرة عند ظهور الرقم 815 ليرة وما فوق.
الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوي المتعلقة بعدم التزام التكاسي بالتعرفة الجديدة:
0115410505
0115435051
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