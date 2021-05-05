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مبلغ كبير قد تدفعه «تويتر» و «فيسبوك» و «غوغل»

قد تجد شركة "فيسبوك" و "غوغل" و "تويتر" نفسها ملزمة بدفع عشرات ملايين الروبلات، بسبب انتهاكها قواعد النشر ورفضها حذف معلومات محظورة. بناء على طلب هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية.

ومن المتوقع، أن تغرم "غوغل" و"فيسبوك" من جديد بمبلغ قدره 20 مليون روبل، لرفضهما حذف المعلومات المحظورة، و "تويتر" بدفع غرامة مالية قدرها 24 مليون روبل لانتهاك مماثل.

وفي بداية نيسان الماضي، فرضت المحكمة في موسكو غرامة قدرها 8.9 مليون روبل على "تويتر" بموجب ثلاثة بروتوكولات إدارية تقدمت بها هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، لرفض "تويتر" حذف المنشورات التي تدعو القاصرين إلى المشاركة في مظاهرات غير قانونية.