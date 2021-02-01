ماهي المشاكل التي تواجهها "أبل"؟!

تواجه شركة "أبل" مصاعب كبيرة بتصنيع أول سيارة خاصة بها، والمدعومة بتقنيات "قيادة ذاتية".



تقارير صحفية، كشفت أن المديرين التنفيذيين لشركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، منقسمون بشأن الشراكة في تصنيع سيارة "أبل" المرتقبة.



وكانت "أبل" قد أعلنت أنها تنوي تصنيع سيارات كهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، وفي وقتها، أصدرت شركة "هيونداي" بياناً قالت فيه إنها «تجري محادثات مستمرة مع شركة "أبل" بشأن تلك المسألة».



وأشار التقرير إلى أن محادثات الشراكة بين أبل وهيونداي بدأت في عام 2018، بمشروع أطلق عليه "تيتان" برئاسة ألكسندر هيتزنغر، وهو الآن مسؤول تنفيذي في شركة فولكس فاغن.



وتقرير أخر، أكد أن المشكلة تكمن في أن "أبل" ترغب في شيء مثالي، وأن يكون تجميع السيارة في الولايات المتحدة، لذلك قد تتجه "أبل" إلى الشراكة مع شركة "كيا" الكورية الجنوبية بدلاً من "هيونداي".



ومن المتوقع أن تطلق "أبل" سيارتها المرتقبة بحلول عام 2024 المقبل.