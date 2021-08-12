من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي
الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب
صناعي: هناك هجرة خيالية إلى مصر من الصناعيين لهذه الأسباب

ليلة ساخنة على اللاجئين السورين في أنقرة

قضى السوريون ليلة ساخنة في أنقرة بسبب مهاجمة مجموعة من الأتراك لمنازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم في حي “ألتينداغ” بالعاصمة.

وأوضحت مصادر معارضة تركية، أن الهجوم على السوريين حصل بعد انتشار أنباء تتحدث عن أن سوريين بأعمار 16 و17 سنة طعنوا شابين تركيين في البلدة، بعد مشادة وقعت في إحدى الحدائق العامة في المساء.

وحضر عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب إلى المنطقة بعد الاعتداء، واجتمع ما يقارب 100 تركي وبدأوا بالتكبير مع هجوم عنصري، وتدخلت الشرطة لفك الاشتباك مباشرة.

وتفرق سكان الحي، وعبروا عن مطالب غير إنسانية مثل إبادة اللاجئين وعدم فتح محلاتهم مرة أخرى، بعد وصول حاكم المنطقة كومالي أتيلا إلى مكان الحادث.
وأصدر مكتب محافظ أنقرة بيانا أفاد بأنه تم إلقاء القبض على الرعايا الأجانب الذين نفذوا الحادثة وتم احتجازهم، وأضاف، أن التحقيقات مستمرة في الحادث المؤسف، وسيتم الإعلان عنها للجمهور باحترام.

وتحدثت صحيفة عن وفاة الشاب “أميرهان يالجين” البالغ من العمر 18 عاما، والذي تعرض للطعن، فيما يستمر علاج المصاب الآخر علي ياسين جولر؛ وتمت إحالة اللاجئين الذين تم توقيفهما إلى النيابة.

وأطلق ناشطون أتراك هاشتاغ “لا تلمس أخي” على موقع تويتر فجر اليوم تضامنا مع السوريين الذين تعرضوا للاعتداء في أنقرة.

ونشرت صحيفة “يني شفق” تعليقات لأتراك متعاطفين مع السوريين، دانوا الأفعال غير الإنسانية من قبل مواطنيهم تجاه السوريين واتهامهم لمعارضة بلدهم بافتعال هذه الممارسات، وعدم رضاهم عما يحصل.

وقال صاحب محل غذائيات لبلدي نيوز؛ إن محله تعرض للتكسير، ولم يسمع سوى بعض الجيران يصرخون عليه بأن يختبئ ولا يخرج خارج المنزل حتى لا يتعرض للأذى، وذكر أن هناك أتراك يتعاطفون مع السوريين بشكل كبير رغم الغليان الكبير لسكان الحي.

وأضاف، “الحقيقة أن أغلب المشاكل بسبب بعض الأتراك الخارجين عن القانون، حيث يأتون للمطالبة بأتاوات من محلات السوريين، وإن امتنع السوري عن دفعها يبدأون بتكسير المحل.

 

 


وكالات