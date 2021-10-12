ليبيا تقرّ قانوناً لدعم كل أسرة بـ11 ألف دولار

صوّت مجلس النواب في ليبيا، اليوم، لمصلحة مشروع قانون يقترح دعم كل أسرة ليبية بمبلغ 50 ألف دينار (نحو 11 ألف دولار)، مع استثناء المستفيدين من منحة الزواج.



وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، في بيان مقتضب عبر صفحته في «فيسبوك»: «مجلس النواب يصوّت بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة ليبية، على أن يُستثنى من ذلك المستفيدون من منحة الزواج».



وقبل أسبوع، صوّت مجلس النواب لمصلحة إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية، إلى اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.



ويعاني عدد كبير من الأسر الليبية من سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلد البالغ عدد سكانه قرابة 6 ملايين نسمة، وفق تقديرات غير رسمية.



وبلغ عدد المستفيدين من منحة دعم الزواج 50 ألف شابّ وشابة، بمبلغ 20 ألف دينار (نحو 4 آلاف و500 دولار) لكل شاب وشابة. ‎



وكان مقرراً أن تشمل هذه المنحة كل من عقد قرانه بين 12 آب الماضي، وحتى 31 كانون الأول المقبل، لكنها انتهت مطلع تشرين الأول الجاري لاكتمال العدد.



وليبيا غنية بالنفط، لكنها ولسنوات عانت من صراع مسلح، ثم شهدت قبل أشهر انفراجاً سياسياً، برعاية الأمم المتحدة، لتسوية النزاع عبر خارطة طريق تتضمّن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 كانون الأول المقبل.



لكن عادت التوترات أخيراً جراء خلافات حول الصلاحيات والقوانين الانتخابية بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.