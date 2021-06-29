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لجنة الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

توقع مختصون في قطاع الدواجن استمرار ارتفاع سعر البيض مع احتمال قلة العرض الذي ستشهده الأسواق قريباً، إضافة إلى عودة ارتفاع سعر الفروج، وعزا أسامة دعبول- نائب رئيس لجنة الدواجن في طرطوس وعضو مجلس استشاري في وزارة الزراعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل جنوني، حيث تجاوزت الأسعار في الدول المجاورة وخاصة خلال دورة التربية الأخيرة بحوالي 20%، وهذه الظاهرة لم تشهدها الأسواق خلال الأعوام السابقة وبالتالي هذا الارتفاع بالأعلاف يجعل الدورة خاسرة، ويسبب انخفاض العرض.

وأشار دعبول إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الأعلاف أجبر الكثير من مربي أفواج أمات بيض المائدة على بيعها مذبوحة، التي كانت كافية لعدم قدرتهم على تحمل شراء الأعلاف بهذه الأسعار وقد يستمر ارتفاع سعر البيض، فلا يوجد حالياً في الأسواق علف كاف للدواجن من ذرة أو صويا.

من جهته أكد المهندس محمد إبراهيم – مدير منشأة دواجن طرطوس أن المنشأة تعمل على التدخل الإيجابي في السوق من خلال عرض مادة بيض المائدة بأقل من السعر التمويني الذي تحدده مديرية التجارة الداخلية، علماً بأن البيض ذو نوعية جيدة وقد استطاعت المنشأة خلال هذا العام إنتاج أكثر من /6/ ملايين بيضة، وردّ سبب ارتفاع مادة بيض المائدة اليوم إلى العرض والطلب، إذ إن العرض قليل جداً هذه الفترة بسبب عزوف الكثير من مربي القطاع الخاص عن التربية نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار المواد العلفية لكون هذه المواد مستوردة.

 



تشرين