لبنان يفقد السيطرة على كورونا

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية "عاصم عراجي" أن لبنان فقد السيطرة على الوضع الوبائي، وذلك بسبب الفوضى التي شهدها البلد في الأسابيع الماضية مع عدم التزام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.



عراجي أشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 422 خلال شهر واحد، موضحاً أن نسبة الإشغال في العناية الفائقة تجاوزت الـ90%، وأن لجنة الصحة النيابية قد تصدر توصية بإغلاق البلد.



وفي وقت سابق، تساءل عراجي عن "غاية المهملين والمتنكرين لأبسط مفاهيم الحماية الشخصية والتباعد الإجتماعي المفترض في حده الأدنى من وباء كورونا"، قبل أن يطلب منهم الإشفاق على عائلاتهم وأحباءهم بالحد الأدنى.