لأول مرة منذ 2017.. مسؤول قطري يزور مصر

ذكرت وسائل إعلام مصرية أمس، أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، وصل إلى القاهرة، في أول زيارة منذ الأزمة الخليجية في العام 2017.



وأفادت الوسائل، بأن محمد بن عبد الرحمن وصل إلى القاهرة قادماً من الدوحة فى زيارة لمصر تستغرق يومين، للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية.



ويعد وزير الخارجية القطري، أكبر مسؤول في بلاده يزور مصر منذ منتصف عام 2017، على خلفية المقاطعة بين الدوحة ودول الرباعي العربي "مصر والسعودية والبحرين والإمارات"، والتي بدأت في الخامس من حزيران من العام نفسه.