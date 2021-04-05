لأول مرة.. «مارك زوكربيرغ» ضحية تطبيقه

بعد اختراق بيانات شخصية تتضمن معلومات لأكثر من 533 مليون مستخدم عبر فيسبوك من 106 دولة، مؤسس التطبيق "مارك زوكربيرغ" كان من ضمن ضحايا تسريبات الموقع الأزرق الأخيرة، وظهر رقم هاتفه المحمول من بين المعلومات الشخصية في منتدى القرصنة.



وكشفت منافذ متعددة الادعاءات حول المعلومات الشخصية المسربة لزوكربيرغ، حيث تم نشر بياناته، بما في ذلك اسمه وموقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ ميلاده وحسابه ضمن فيسبوك.



وبحسب الباحث السيبراني، ديف ووكر، أن «مارك زوكربيرغ، وكذلك المؤسس المشارك لشركة فيسبوك، كريس هيوز، وداستن موسكوفيتز، كانوا من بين 533 مليون مستخدم اللذين تم نشر بياناتهم الشخصية».



ووفق المتحدث باسم فيسبوك أن «هذه البيانات قديمة، وتم الإبلاغ عنها سابقًاً في عام 2019»، وفي المقابل لم يعلق حول معلومات زوكربيرغ.



يشار إلى أن مستخدم نشر في منتدى اختراق بيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدمي منصة فيسبوك مجاناً عبر الإنترنت.