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قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي

استهدفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها بالقذائف المدفعية مساء أمس قرية الدبس ومحيط بلدة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وأفادت وكالة “سانا” السورية بأن قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها شنوا عدواناً بالمدفعية على قرية الدبس غرب بلدة عين عيسى ومحيط بلدة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

وأول أمس استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقذائف المدفعية قرى في محيط ناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وتعتدي قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها باستمرار على مناطق المدنيين في مناطق شمالي سورية، ما يخلف العديد من الضحايا بين المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية، في حين يؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تسعى من خلال ذلك إلى دفع المدنيين للخروج من قراهم في الشمال السوري بهدف تغيير الديموغرافيا في المنطقة وتمكين احتلالها.