بن غوريون: زوال إسرائيل حتميّ والمسألة مسألة وقت
قسد تحتفظ برهائن عرب لكشف خلايا عشائرية تستهدف الأمريكيين
الرئيس الأسد يبحث مع رئيس أبخازيا مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره
الحكومة تلغي الإعفاء الجمركي لأثاث السوريين العائدين من الغربة
القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة
الرئيس الأبخازي يصل دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأسد
ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة للشمال السوري
حركة نزوح إسرائيلي من غزة وتل أبيب باتجاه القطاع الجنوبي من الجولان السوري المحتل
تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية
جبهات مشتعلة في عدة مناطق سورية ولا تغييرات بخرائط السيطرة
فقه الاستبداد وفشل أنظمة الإسلام السياسي
تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت

قصف فلسطيني على أسدود وعسقلان وبئر السبع ومستوطنات غلاف غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء القصف الصاروخي على أشكول.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة خطيرة جراء القصف الصاروخي المباشر لسيارة في بئر السبع.

كما كانت مراسلتنا قد أفادت بوقوع 14 إصابة، بينها 4 خطيرة، و 1 حرجة جدا، في صفوف الإسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في أشكول.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف موقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون، فيما أعلنت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" استهدافها تجمعا للدبابات الإسرائيلية في موقع "ملكة" العسكري.

وأشارت "كتائب القسام" إلى قصفها أسدود برشقة صاروخية للمرة الثالثة اليوم وقصف "ناحل عوز" بقذائف الهاون، مؤكدة أنها قصفت "سديروت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل "ردا على استمرار العدوان".

كما أعلنت قصف "تحشدا لجنود العدو قرب "زيكيم" برشقة صاروخية".

من جهتها، أكدت ألوية "الناصر صلاح الدين" أنه "في إطار معركة "سيف القدس"، وردا على اغتيال القائد في سرايا القدس، حسام أبو هربيد، واستهداف بيوت الآمنين، قصفت الألوية مغتصبة العين الثالثة ضمن مجمع أشكول الاستيطاني شرق خان يونس، برشقة صاروخية من طراز 107".

هذا وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "لا يزال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل".

 



المصدر: RT