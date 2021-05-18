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قريباً.. هاتف «شاومي» الأول من نوعه

ابتكرت شركة "شاومي" الصينية تصميماً مميزاً لهاتفها الذكي الجديد، الذي جاء بآلية منزلقة قابلة للسحب لظهور شاشة إضافية، كما سجلت الشركة براءة إختراع بحسب ما نقل موقع LetsGoDigital.

ومكنّت الشركة المستخدم التحكم بتمديد الشاشة الرئيسية للجهاز إلى اليمين أو اليسار، لتتيح ظهور شاشة إضافية، في الوقت الذي تتميز فيه كل شاشة بوظائف مختلفة عن الأخرى.

وتتميز الشاشة الرئيسية بأنها خالية تماماً من أي قطع أو أزرار، وبحسب الشركة فإن التصميم لن يكون معقداً أو مكلفاً وسيتيح مجالاً أكبر للمستخدم للإستفادة من الهاتف، لكنها لم تعلن عن اسم هذا الهاتف المنتظر.