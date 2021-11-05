"فاو": أسعار الغذاء العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أمس الخميس، إن "أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول/أكتوبر، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الـ"فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولاً في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في أيلول/ سبتمبر.



وكانت القراءة السابقة لأيلول/سبتمبر 130 نقطة. وقراءة تشرين الأول/ أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ تموز/يوليو 2011. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3% في تشرين الأول/أكتوبر.



وارتفع مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب 3.2% في تشرين الأول/أكتوبر على أساس شهري. وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6% خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسياً.