غرفة زراعة دمشق تتوقع انخفاض أسعار الملوخية والبامية 50%

أكد أمين سر "غرفة زراعة دمشق" رفعت الطرشان، عدم وجود تصدير للخضروات كالبامية والملوخية، وبيّن أنهما لا يزالان في بداية الموسم لذا أسعارهما مرتفعة، وتوقع انخفاضها بنسبة 50% بعد فترة.



وأضاف الطرشان لإذاعة "ميلودي"، أن أسعار الخضراوات إجمالاً مرتفعة هذا الموسم بسبب قلة الإنتاج، حيث يلجأ المزارع إلى تقليل المساحات المزروعة نتيجة ارتفاع كلفة المحروقات والأسمدة والأدوية الزراعية، الأمر الذي يخفّض الإنتاج قليلاً ويرفع الأسعار.



وأشار إلى انخفاض أسعار البطاطا والبندورة بأكثر من 50% خلال العشرة أيام الماضية، حيث تراوح سعر كيلو غرام البندورة في سوق الهال بين 100 – 150 ليرة سورية، ونوه بأن تصدير الفواكه محصور بالكرز والمشمش والدراق.