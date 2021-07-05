البحث في أسباب عظمة العرب وانحطاطهم
4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور
واشنطن تكلف خارجيتها بالملف السوري بدلاً من مجلس الأمن القومي
مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة
صدور القانون رقم (20) المتعلق بتنظيم تسوية أوضاع المركبات
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق
"المصالحة الروسي": الإرهابيون ينقلون حاويات من المواد السامة إلى إدلب
تحرير خمسة مختطفين من سجون المجموعات الإرهابية في منطقة الباب بريف حلب
إصابة طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف حماة الشرقي
لافروف: الإجراءات القسرية الغربية سبب تردي الوضع الإنساني في سورية
المقداد يبحث مع نظيره الجزائري علاقات البلدين الثنائية وسبل تطويرها
الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي والوفد المرافق له
مليون مواطن سوري محرومون من المياه في الحسكة بسبب الاحتلال التركي
روسيا تتحفّظ عن مشروع قرار "فتح معابر أخرى لنقل المعونات" في سوريا
بايدن يعتصم بالوهم: الاستعراض لا يصنع ردعاً

غرام الذهب مستقر على سعره منذ يوم السبت

لم تتغير أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية التي كانت قد سجلتها يوم السبت الماضي إذ لا زال الغرام  عيار 21 قيراط مستقراً عند سعر 158 ألف  ليرة سورية.

و بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 158 ألف ليرة سورية ، بينما يلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 135 ألفاً و 429 ليرة سورية.

بينما لم تتحرك أسعار الأونصة أيضاً ليبقى سعر الأونصة الذهبية السورية    5 ملايين و 794 ألف ليرة سورية مرتفعة بنحو 60 ألف ليرة سورية ، وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1793 دولاراً.

وبالعودة  لليرات الذهبية  فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية  عيار 21 قيراط مليون و 304 ألف ليرة سورية ، بينما حافظت  الليرة الذهبية عيار 22 قيراط  على سعرها البالغ مليون و 361 ألف ليرة سورية ، وأما الليرة الرشادية فقد سجلت هي الأخرى سعراً بلغ مليون 165 ألف ليرة سورية .

وفي أسعار الفضة فلا يزال سعر غرام الفضة الخام 16 ألف ليرة سورية .