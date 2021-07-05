غرام الذهب مستقر على سعره منذ يوم السبت

لم تتغير أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية التي كانت قد سجلتها يوم السبت الماضي إذ لا زال الغرام عيار 21 قيراط مستقراً عند سعر 158 ألف ليرة سورية.



و بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 158 ألف ليرة سورية ، بينما يلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 135 ألفاً و 429 ليرة سورية.



بينما لم تتحرك أسعار الأونصة أيضاً ليبقى سعر الأونصة الذهبية السورية 5 ملايين و 794 ألف ليرة سورية مرتفعة بنحو 60 ألف ليرة سورية ، وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1793 دولاراً.



وبالعودة لليرات الذهبية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط مليون و 304 ألف ليرة سورية ، بينما حافظت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط على سعرها البالغ مليون و 361 ألف ليرة سورية ، وأما الليرة الرشادية فقد سجلت هي الأخرى سعراً بلغ مليون 165 ألف ليرة سورية .



وفي أسعار الفضة فلا يزال سعر غرام الفضة الخام 16 ألف ليرة سورية .