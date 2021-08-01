عودة جميع عناصر الجيش الذين اختطفوا في درعا إلى مقراتهم سالمين

عاد جميع عناصر الجيش العربي السوري , الذين كانوا قد اختطفوا في ريف درعا أثناء المعارك العنيفة التي شهدتها المحافظة أول أمس, إلى مقراتهم سالمين.



فيما أعلن التلفزيون السوري أن عشرات العائلات من أهالي أحياء درعا البلد و طريق السد والمخيم عادوا إلى منازلها بعد أن خرجت منها باتجاه مدنية درعا نتيجة التوتر الحاصل فيها مؤخراً.



هذا وكان الجيش السوري قد شن قبل يومين, حملة عسكرية كبيرة لتطهير ريف المحافظة من عناصر مسلحة ترفض تسليم سلاحها الى السلطات السورية, لتعود الأمور للهدوء مع حديث عن وساطة روسية لحل الأزمة التي تفاقمت بشكل كبير مؤخراً.