عملية نوعية في مشفى تلكلخ الوطني في حمص

قام الفريق الطبي في مشفى تلكلخ بعملية نوعية لمريضة تبلغ من العمر /30/ عاماً كانت قد راجعت العيادة النسائية بقصة ألم مزمن و حسّ ثقل و ضخامة بالبطن .



وبعد إجراء الفحوص اللازمة ( بالإيكو + الطبقي المحوري ) تبيّن وجود ضخامة كتلية شديدة غير واضحة المعالم تملأ البطن و الحوض ،و بعد استكمال الفحوص والاستشارات تقرر إجراء العمل الجراحي

و تبين بعد فتح البطن وجود عدّة كتل مبيضية على حساب المبيضين تقيس كل منها 15×25سم مع التصاقات بالأمعاء حيث تم تسليخها و استئصالها أصولاً .



إضافة لوجود كيسة تملأ جوف البطن حتى الحجاب الحاجز ، تم تفريغ السائل المصلي المتواجد داخلها و يبلغ حوالي (10) ليتر ثم استئصالها ، و استئصال رحم تام مع كشف الحوالب بالجهتين .



وقد قام بالعمل الجراحي كلاً من :الدكتور طوني فاخوري / أخصائي في الجراحة النسائية وساعده الطبيبة المقيمة د. دينا ريشان

وأكدت إدارة المشفى أن المريضة بحالة صحية جيدة و تتماثل للشفاء