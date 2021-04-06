يكمن السر في كوب من عصير يتم إعداده من مكونات في متناول الجميع، وهي مكونات طبيعية وعضوية لتحقيق نتيجة فعالة في هذا الصدد.



ويمكن إعداد هذا العصير بالمكونات التالية: تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل، ويتم تناول مزيج هذا العصير قبل موعد النوم بقليل.



وتساعد العناصر الطبيعية الموجودة في هذا العصير على تقليل الإفرازات المخاطية في مجرى الأنف والحلق ما يساعد على التنفس بسهولة أثناء النوم، وبذلك يساهم في معالجة أزمة الشخير.



يشار إلى أن خبراء التغذية يقدمون عدة نصائح مساعدة على التخلص من الشخير، وهي على النحو التالي، وهي التوقف عن تناول الشوكولاتة، وتجنب الأطعمة المقلية، والتخفيف من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدقيق



علاج الشخير بالأعشاب الطبيعية



** زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون من المضادات القويّة والفعّالة لعلاج الالتهابات، لذلك فهو يعالج مشكلة الشخير عن طريق القضاء الالتهابات المتكوّنة في مجرى التنفّس، كما يعمل على توسيعه فيعطي مجالاً لدخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون بشكل أسهل، وذلك عن طريق شرب كوب من الزيت الدافئ، مع تطبيق هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيّاً.



**الكركم: يعد الكركم واحداً من أكثر الأعشاب أهميّةً لعلاج العديد من الأمراض، كما أنّه يعالج التهابات الأنف والشّخير؛ وذلك لاحتوائه على مضادات حيويّة مطهّرة، كما أنه يسكّن الآلام ويخفّف من نسبة الشخير أثناء النوم، ويساعد الكركم على التخلّص من الشخير عن طريق وضع عشبة الكركم في كوب من الحليب، ثم خلطهما معاً، وشرب الخليط، ويمكن تطبيق العملية مرة في اليوم.



**الثوم: إضافة إلى فوائد الثوم الهائلة في تخليص الجسم من السموم والجراثيم بأنواعها المختلفة، فهو أيضاً يستخدم كعلاج للشّخير، عن طريق تناول فص من الثوم في الصباح قبل أكل أيّ شيء، فيساعد ذلك على التنفّس بشكل أفضل ويخلّصنا من الشخير نهائياً، وهو أيضاً يعتبر بمثابة علاج للجيوب الأنفيّة والتي تعتبر سبباً رئيسياً من أسباب الشخير.



**البابونج: يستخدم البابونج لعلاج العديد من الأمراض ونزلات البرد، فلا تقتصر فوائده على ذلك فهو يساعد على التخلّص من الشّخير؛ وذلك عن طريق توسيع الممرّات التنفسيّة التي يدخل الهواء منها للرئتين، ويكون ذلك عن طريق غلي أوراقه، وشربه مرتين في اليوم لمدة أسبوع كامل.





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