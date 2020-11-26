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طهران تبادل جاسوسة إسرائيلية بـ 3 إيرانيين

بادلت إيران أمس الأربعاء جاسوسة مزدوجة الجنسية تعمل للكيان الإسرائيلي، بـ3 إيرانيين مسجونين في الخارج، حسبما أفاد موقع إلكتروني تابع للتلفزيون الإيراني الرسمي على حسابه في "تويتر".

وقال الموقع الإخباري لـ"نادي الصحافيين الشباب": إن "رجل أعمال إيراني واثنين من الرعايا الإيرانيين، كانوا محتجزين في الخارج بتهم لا أساس لها، تم تبادلهم مقابل جاسوسة مزدوجة الجنسية تدعى كايلي مور غيلبرت، كانت تعمل لصالح الكيان الصهيوني".

ويفيد التقرير أنه في تاريخ 21 أيلول عام 2018، تناقلت وسائل الاعلام نبأ اعتقال امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً في إيران.

من جهتها، وصفت وسائل الإعلام الأجنبية كايلي مور غيلبرت، بأنها "مواطنة تحمل الجنسيتان البريطانية والأسترالية تعمل كباحثة ومحققة في الشأن الإسلامي وأستاذة جامعية".