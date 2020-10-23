طرد طاقم مسلسل “عالم كامل” من طرابلس اللبنانية بعد رفعهم للعلم السوري*

هاجم عدد من الشبان في مدينة طرابلس اللبنانية ممثلين سوريين داخل مبنى البلدية خلال تصوير مشاهد تلفزيونية من مسلسل “عالم كامل”، تضمنت رفعاً للعلم السوري .



وبحسب مواقع لبنانية، “اقتحم أهالي “التبانة” مبنى بلدية طرابلس، الإثنين، مطالبين برحيل كادر العمل، لتطلب على إثرها إدارة البلدية من فريق العمل إيقاف التصوير والمغادرة”.



وقالت بلدية طرابلس، في بيان لها، أنها “طالبت الكادر الفني بإيقاف التصوير والمغادرة لأن الاتفاق كان على تصوير مشاهد لمحتويات البلدية وليس إضافة أي شيء آخر”، زاعمةً أنه “من الممنوع رفع أي شعارات سياسية أو دينية”.



ورافقت دورية من الجيش اللبناني كادر العمل من ممثلين وفنيين أثناء خروجهم من مبنى بلدية طرابلس، منعاً لأي اعتداء عليهم من قبل أهالي المدينة الذين تجمعوا أمام المبنى.



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