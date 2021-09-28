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ضبط ٩٠٠ كغ مخلل فاسد و ٩ أفران تموينية مخالفة بـ ريف دمشق

 ضبط عناصر الرقابة التموينية بريف دمشق بحضور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق سائر سليمان شيحا معملاً لصناعة المخللات في منطقة عربين بحوزته كمية ١٠ براميل وزن الواحد ٩٠ كغ من مادة مخلل الخيار فاسدة ورائحتها كريهة وتحوي حشرات.

وطالت الضبوط ايضا ٩ مخابز تموينية في القطيفة والرحيبة ومعربا وببيلا وعدرا البلد ويلدا ودوما وجيرود بمخالفة النقص بالوزن وسوء صناعة رغيف الخبز والتلاعب بمنظومة البطاقة الالكترونية وأكد سائر شيحا أن التعامل مع المخالفين يتم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.