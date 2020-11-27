إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب
ريف حلب.. الاحتلال التركي يسمح للفلاحين بقطاف أشجار الزيتون بشروط وإلا قطعها
مسلحو الاحتلال التركي يحرقون عدداً من المنازل في ريف الحسكة
إيطاليا تدعم العملية السياسية في سوريا
الجعفري: الشعب السوري وحده صاحب الحق الحصري في صنع مستقبله
بيان مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية بخصوص مؤتمر اللاجئين
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سورية
بعد إدلب.. تركيا تتحضر لإخلاء قاعدة في ريف حلب الغربي
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق هو الثاني خلال أسبوع
الانسحاب الأميركي من سورية.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق و القنيطرة
إصابة مدنيين إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي
ميليشيا “قسد” تشن حملة مداهمات وتختطف عدداً من المدنيين في ريف الحسكة
مقتل العديد من مسلحي الاحتلال التركي وميليشيا “قسد” في ريف الرقة
تلامذة المعلّم يقودون الخارجية السورية

ضبط منشأة لتصنيع المعكرونة والشعيرية مخالفة للشروط الصحية بريف جبلة

ضبط منشأة لتصنيع المعكرونة والشعيرية مخالفة للشروط الصحية بريف جبلة

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك منشأة لتصنيع المعكرونة والشعيرية بريف جبلة لا تتوافر فيها الشروط الصحية بمنشآت التصنيع الغذائية وتضع بيانات وهمية على المنتج إضافة إلى عدم حصولها على السجلات التجارية والصناعية اللازمة. 


وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أن المنشأة التي تم ضبطها في بلدية سيانو بريف منطقة جبلة تعمل دون ترخيص ولا تتوافر فيها السجلات الصناعية والتجارية اللازمة فضلاً عن أن المخالف يستخدم مادة دقيق مجهولة المصدر حيث تم سحب عينات منها لبيان مصدرها لافتاً إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وإحالته إلى القضاء وتشميع المنشأة.