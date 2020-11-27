ضبط منشأة لتصنيع المعكرونة والشعيرية مخالفة للشروط الصحية بريف جبلة

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك منشأة لتصنيع المعكرونة والشعيرية بريف جبلة لا تتوافر فيها الشروط الصحية بمنشآت التصنيع الغذائية وتضع بيانات وهمية على المنتج إضافة إلى عدم حصولها على السجلات التجارية والصناعية اللازمة.



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أن المنشأة التي تم ضبطها في بلدية سيانو بريف منطقة جبلة تعمل دون ترخيص ولا تتوافر فيها السجلات الصناعية والتجارية اللازمة فضلاً عن أن المخالف يستخدم مادة دقيق مجهولة المصدر حيث تم سحب عينات منها لبيان مصدرها لافتاً إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وإحالته إلى القضاء وتشميع المنشأة.