ضبط معمل “شوكولا” بمواد منتهية الصلاحية في ريف دمشق

ضبط عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معملاً لصناعة الشوكولا في منطقة السبينة بداخله 16 عبوة شوكولا سائلة زنة الواحدة 5 كغ منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 10 صناديق من مادة حبيبات الشوكولا نصف مصنعة بدون بيانات .



ونظمت عناصر المديرية 47 ضبطاً لارتكاب اصحابها مخالفات شملت الاتجار بمواد منتهية الصلاحية لدى بائع دهانات في قدسيا ( مادة فوم )، وكذلك بسكويت بالشوكولا في سوبر ماركت بعقربا ومادة مبيد حشري في سوبر ماركت بقطنا ومواد مجهولة المصدر في محل اكسسوارات ألمنيوم بزملكا و ضبوط في جرمانا بمخالفة عدم إبراز فاتورة شراء لمادة المياه المعدنية وبائع خبز في التل يتاجر بالخبز التمويني بكمية وبحوزته 70 ربطة .





المصدر: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك