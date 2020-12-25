صناعيو منطقة القابون يجددون رفضهم التنازل عن مصانعهم تحت أي ضغوط

جدد أصحاب المعامل والمنشآت في منطقة القابون الصناعية رفضهم التوقيع على آي إنذار آو تعهد بالاخلاء. من منشآتهم ورفض أي تسهيلات للإنتقال من مصانعهم المرخصة وذات الطابور الأخضر.



وعبر صفحتهم على الفيسبوك جدد الصناعيون. هذا الرفض عبر تعميم وصفوه بالهام جدا مبينين أنهم كصناعيي منطقة القابون وبعد الاجتماع، وقع الجميع على استبيان رسمي، برفض توقيع اي انذار او تعهد بالاخلاء مهما كانت صيغته، ورفض اي تسهيلات للانتقال من مصانعهم الطابو الاخضر المرخصة.



وقالوا في التعميم عندما تم اصدار المخطط التنظيمي للمنطقة لم يستشيرنا احد، وعندما تم اصدار تعميم منع الترميم والعمل لم ينتظر احد موافقتنا.. وعندما سيدخل التركس للهدم لن ينتظر منا هذا التعهد.



وَتمنوا من جميع الجهات، عدم محاولة توقيع الصناعيين على اي صيغة تعهد اخلاء، والمحاولة بشكل فردي، لان الجميع وقع بالاتفاق الجماعي على تعهد عدم توقيع اي تعهد.



وأكد الصناعيون احترامهم لقرارات الدولة الرسمية ضمن القانون والدستور والمراسيم.



وان قرار الصناعيين واحد وموحد ولن يكون فردي، ويوجد تكليف رسمي وموثق، لذلك: نتمنى احترام اللجنة المختصة الرسمية المكلفة للمنطقة بالتواصل معها رسميا وعدم تجاوزها بالتواصل بشكل فردي مع الصناعيين للضغط عليهم.





وختم الصناعيون التعميم بالتنَيه إلى أن اي ضغط على اي صناعي بشكل فردي وتوقيعه على اي صيغة تعهد دون علم اللجنة، سيتم الغائه بالقضاء.