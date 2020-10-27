شَللُ ما بعد الزّواج

فاطمة محمود خضر:

تَكبَرُني بأربعةِ أعوامٍ و عشرين كيلو .. و ثلاثينَ همٍّ . تَزوجْتُ راتبَها الحكومي و الشّقة التي ورثَتْها عن أُمِّها . من يومِها أُطفِىءُ شهوتي معها في العتمة بعد اثني عشرَ عامٍ .. أَصابني شَلَلُ الرَّغبة .

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" الشّهادةُ الجامعية لا تُطعِمُ الخُبزَ " صدَّقتُهُ .. تركتُ جامعتي و في عيوني الرّفاهية تزوجْتُ كلامَهُ المَعسول .. راكلةً دراستي بكلتا قَدميَّ و بعدَ ستةِ أشهرٍ بدأتُ أُحصي .. عددَ الكلوتات النّسائيةِ في مقعدِ سيارتِهِ الخَلفي عِوضَ البُلدانِ التي سأزورها و الفنادق التي سأنزلُ بها .. حتى أُصبْتُ بشَلَلِ العَدِّ .

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لها فَمٌ يأكلُ .. لا يتكلم و رأسٌ مُطأطِئٌ . تزوجْتُ سُمعةَ أهلِها و تربيتَها الحَميدة ذهبتُ للحربِ تاركاً باسمِها البيت خوفاً أنْ تَشقى و طفلينا إنْ استُشهدتُ ! بعدَ عشرةِ أعوامٍ .. رجعْتُ لبيتِها - كما أسمَتْهُ - مُقعداً فَطلَّقتني لِعجزي و رمتني في حُضنِ أُمي أُعاني شَلَلَ الثِّقةِ .

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زميلي من غيرِ طائفتي .. أَحبّني و حَمَلَني طوال سنوات دراستنا الجامعية رفَضَهُ أهلي .. و لعنَ المجتمع حُبّنا فالزّواج منهُ خروجٌ عن الدّينِ . تزوجْتُ عُنوةً من ضمنِ دائرة الدّينِ شيخَ جامعٍ يَكبَرُني بعشرينَ عامٍ و منذُ ثلاثِ سنواتٍ أُقيمُ الصّلواتَ الخمسةِ و أنا أُعاني شَلَلَ الإيمانِ .

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خِفْتُ رائحةَ الحربِ .. فتركتُ خطيبتي التي انتظرتني خمسةَ أعوامٍ هربْتُ عبر البحرِ إلى امرأةٍ تكبرُني باثني عشرَ عامٍ . تزوجْتُ الجنسيةَ الإيطالية حصلْتُ على مَهرٍ منها .. عملٍ خسِرْتُ وطني و رجولتي و من يومها أُعاني شَلَلَ الانتماءِ .

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