شهداء وجرحى في هجوم للمسلحين على ريف حماة الشرقي

شنت المجموعات المسلحة فجر الثلاثاء هجوماً على قرية الديبة الواقعة شرق منطقة الرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين.



وقال مصدر عسكري لتلفزيون الخبر أن: "مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على رعاة أغنام كانوا في قرية الديبة شرق الرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي، حيث عمل عناصر المجموعة المسلحة على استهداف الرعاة والأغنام المتواجدين في القرية بالرشاشات المحمولة وبالأسلحة الفردية".



وبين المصدر أنه: "تم التصدي للمجموعة المهاجمة من قبل نقاط الجيش العربي السوري والدفاع الوطني القريبة، وتم دحر المجموعة المسلحة المهاجمة وتدمير بيك اب مركب عليه رشاش عائد للمجموعة المهاجمة وقتل من فيه".



وأضاف المصدر" أدى الهجوم أيضاً إلى استشهاد المواطن عبد الجبار دحام الطبش من أهالي الرهجان وإصابة كل من ابراهيم عبد الطبش وشايش محمد خير الطبش، وإصابة المقاتل خالد صالح الفريج من مرتبات الدفاع الوطني، إضافة إلى قتل أكثر من ٤٠٠ رأس غنم".



يذكر أن العديد من حوادث القتل والسلب حدثت مؤخراً في البادية الشرقية لمحافظة حماة، من قبل المجموعات المسلحة، التي تستغل تضاريس المنطقة في تنفيذ عملياتها الإرهابية.