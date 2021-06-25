شركة "مايكروسوفت" تطلق رسمياً آخر تحديث لنظام تشغيل الكمبيوتر

اطلقت مايكروسوفت" رسمياً آخر تحديث لنظام تشغيل الكمبيوتر"ويندوز11"والذي يحتوي على قائمة بداية جديدة، وميزات أخرى.



وأبرز التحديثات التي تمّ الكشف عنه في النظام الجديد، هي في قائمة "ابدأ" وزر البدء الجديد التمركز في شريط المهام، وميزة "المخططات المفاجئة" الجديدة، التي تمنح المستخدم الاختيار من بين قوالب متعددة لعرض تطبيقين أو ثلاثة أو أربعة تطبيقات مفتوحة على الشاشة.



ويتميز "ويندوز 11" أيضاً بلوحة مفاتيح جديدة، وكتابة صوتية يمكنها تلقائياً وضع علامات الترقيم واتباع الأوامر الصوتية، مثل "حذف تلك الكلمة".



كما يتيح التحديث الجديد، المزيد من خيارات التطبيقات مع مايكروسوفت ستور الجديد، الذي سيتضمن الآن تطبيقات "أندرويد" من "أمازون آب ستور"، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى آلاف تطبيقات أندرويد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.



ومن المتوقع أن يصبح "ويندوز 11" متاحاً في وقت لاحق من هذا العام على الحواسيب الجديدة وغيرها، وسيتوفر من خلال عملية تحديث مجانية لمن يمتلكون نسخة من "ويندوز 10".