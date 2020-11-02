شاب ضحية لانفجار لغم في ريف إدلب الجنوبي

قضى شاب جراء انفجار لغم أرضي في المناطق التي كان الجيش السوري قد استعاد السيطرة عليها في ريف إدلب الجنوبي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجر اليوم الاثنين، لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية كفرسجنة في ريف إدلب الجنوبي.



وتشهد المناطق التي تمكن الجيش السوري من استعادتها لا سيما في ريفي حماة وإدلب انفجار ألغام أرضية من مخلفات المجموعات المسلحة، أودت بحياة العديد من المدنيين وتسببت بجرح العشرات منهم.



يشار إلى أن الجيش السوري تمكن سابقاً من استعادة معظم ريف إدلب الجنوبي بعد عملية عسكرية واسعة شنها في تلك المناطق، ويشدد الجيش في الأيام الأخيرة أنه على أتم استعداد للبدء بعملية عسكرية جديدة في المحافظة.



