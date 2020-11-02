تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ
مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي
مقتل المسؤول في ميليشيا “قسد” عن سرقة النفط السوري شرقي الفرات
مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريفي الحسكة ودير الزور
الحكومة لاتأكل خبز الشعب وإنما تستثمر فيه
مصادر دبلوماسية تتحدث عن قيام جبهة عربية تضم السعودية وسوريا!

شاب ضحية لانفجار لغم في ريف إدلب الجنوبي

قضى شاب جراء انفجار لغم أرضي في المناطق التي كان الجيش السوري قد استعاد السيطرة عليها في ريف إدلب الجنوبي.

وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجر اليوم الاثنين، لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية كفرسجنة في ريف إدلب الجنوبي.

وتشهد المناطق التي تمكن الجيش السوري من استعادتها لا سيما في ريفي حماة وإدلب انفجار ألغام أرضية من مخلفات المجموعات المسلحة، أودت بحياة العديد من المدنيين وتسببت بجرح العشرات منهم.

يشار إلى أن الجيش السوري تمكن سابقاً من استعادة معظم ريف إدلب الجنوبي بعد عملية عسكرية واسعة شنها في تلك المناطق، ويشدد الجيش في الأيام الأخيرة أنه على أتم استعداد للبدء بعملية عسكرية جديدة في المحافظة.
 