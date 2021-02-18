سوريا تعلن عن عملية تبادل أسرى مع الاحتلال “الإسرائيلي”

قالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إنه “جرى العمل على عملية تبادل لتحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” “.



وأفادت مصادر الوكالة أنه “في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال “الإسرائيلي” بكل السبل والأثمان الممكنة، جرى العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال “الإسرائيلي””.



وتابعت الوكالة أن “عملية التبادل تمت عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة “إسرائيلية” دخلت إلى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية”.



يذكر أنه جرى مطلع عام 2020 تحرير عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال صدقي المقت بعد اعتقال دام 32 عاماً تخللها محاولات إفراج مشروط للأسير من قبل الاحتلال تنص على عدم عودته للجولان، لكن الأسير رفضها جميعاً حتى عودته مُحرراً للجولان.