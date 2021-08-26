سماع دوي انفجارين في معسكر تابع لقوات هادي جنوب مأرب

استهداف معسكر "أم ريش" التابع لقوات هادي جنوب مأرب، وطائرات التحالف السعودي تشن 16 غارة على محافظتي مأرب والجوف.



أفادت مصادر ميدانية الميادين بسماع دوي انفجارين عنيفين في معسكر "أم ريش" بمديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب شمال شرق اليمن.



وأكدت المصادر أن الانفجارين في معسكر أم ريش التابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي جنوب مأرب ناتجان من استهداف الجيش واللجان المعسكر بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة.



وشنّت طائرات التحالف السعودي 16 غارة على مديريتي صرواح ورحبة في مأرب ومديرية خب والشعف في محافظة الجوف، حيث استهدفت الطائرات بـ8 غارات مديرية صرواح غربي مأرب وبـ7 غارات مديرية رحبة جنوب المحافظة الصحراوية.



بالتوازي، تتواصل المواجهات الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في مناطق جبل البَلَق الشمالي والطّلعة الحمراء والكَسّارة والمَشْجَح بمديرية صِرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق البلاد.



وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني رصد 272 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وشنت طائرات التحالف السعودي الاستطلاعية 6 غارات على منطقتي الفازّة والجاح جنوب الحُدَيْدَة، خروقات قوات التحالف السعودي لاتفاق الحُدَيْدَة شملت استحداث 9 تحصينات قتالية جنوب المحافظة تزامنا مع تحليق 23 طائرة تجسسية، القوات المتعددة للتحالف السعودي قصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة ب192 قذيفة مدفعية.



واستشهد وجرح 5 مدنيين مساء يوم أمس بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة شمال اليمن.