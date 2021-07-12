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سلطان عُمان يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، صباح الأحد 11/7/2021، في زيارة رسمية إلى المملكة ستستمر ليومين.

ورافق سلطان عُمان، في زيارة هي الأولى خارج السلطنة منذ تسلّمه مقاليد الحكم بعد وفاة سلفه السلطان قابوس في كانون الثاني/يناير 2020، وفد كبير من الوزراء والمستشارين والضباط.

واستقبل السلطان العُماني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مطار خليج نيوم، فيما شاركت طائرات حربية سعودية وفرق من الحرس الملكي بمراسم الاستقبال.

من جانبه، أكد السفير العماني في السعودية فيصل بن تركي آل سعيد أن زيارة سلطان عمان هي "مرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية".
وأضاف أن الزيارة تكتسب "أهمية من خلال تعزيز التعاون على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية، لا سيما مع تطلع الشعبين للرقي والتقدم في تلك المجالات".